In arresto cardiaco mentre è al pub con gli amici, 55enne salvato da due medici presenti: “Aiutateci a ritrovarli”

Genova. È crollato all’improvviso davanti agli amici, al pub, mentre parlava del più e del meno: un arresto cardiaco che avrebbe potuto costargli la vita o provocargli danni neurologici irreversibili, ma grazie all’intervento immediato di due giovani medici Mario De Barbieri, 55 anni, oggi sta bene e sta tornando alla sua vita di tutti i giorni.

L’episodio risale al 26 aprile scorso, e a distanza di quasi due mesi De Barbieri sta cercando di rintracciare i suoi due “angeli custodi”, professionisti che stavano anche loro trascorrendo una serata al pub e che non hanno esitato a intervenire per salvargli la vita. E così da giorni ormai sui social si rincorre l’appello, condiviso anche dagli amici del 55enne, per riuscire a trovarli.

