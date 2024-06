Intrabormida: “A Millesimo con Garofano nuovo corso politico generazionale”

Val Bormida. Il giovane Presidente della Formazione Sociale Intrabormida, Andrea Alloisio, coglie alcuni aspetti politico-amministrativi legati alla recente elezione a nuovo sindaco di Millesimo del trentaseienne Francesco Garofano.

“È evidente che la cittadinanza millesimese abbia dato una sterzata prima di tutto anagrafica, dando fiducia ad un candidato sindaco giovane affiancato da un gruppo di maggioranza anch’esso costituito da persone giovani, quindi una scelta consapevole orientata a proiettare Millesimo in avanti per i prossimi cinque e successivi anni. Siamo certi, da Millesimo partirà un modello amministrativo esemplare per l’intero territorio valbormidese. Uno stimolo per tutti i giovani che vogliono avvicinarsi alla gestione delle istituzioni pubbliche locali”.

E prosegue: “Siamo preparati e pronti a dare il nostro contributo extraconsiliare nel territorio di uno dei più bei borghi d’Italia ma soprattutto a questo laboratorio di buone intenzioni amministrative, a breve chiederemo un incontro con il nuovo Sindaco Garofano”.

