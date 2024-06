Investimenti pedoni a Genova, Gambino: “Una piaga, ma multe triplicate in un anno grazie ai controlli”

Genova. “Quella degli investimenti di pedoni a Genova è una piaga e Comune e polizia locale stanno riversando grande impegno per evitarli, tuttavia i processi educativi non sono immediati. Nell’ultimo anno abbiamo aumentato i controlli presso gli attraversamenti pedonali e triplicato il numero delle sanzioni per il mancato rispetto delle regole, credo che entro la fine del 2024 inizieremo a vedere i risultati di questa azione con una diminuzione degli illeciti e quindi anche degli incidenti”.

A parlare è Sergio Gambino, assessore comunale alla polizia locale, a margine della presentazione della campagna di prevenzione di sicurezza stradale sugli effetti dell’assunzione di alcol o droghe prima di mettersi al volante. Come anche per quel tipo di comportamenti scorretti, anche per il mancato rispetto della precedenza ai pedoni, sta vedendo un giro di vite da parte del corpo di polizia. Nonostante lo sforzo, nei primi sei mesi del 2023 i pedoni investiti sono stati numerosi, in alcuni casi anche con esiti tragici. Un paio di incidenti gravi si sono verificati proprio negli ultimi giorni.

» leggi tutto su www.genova24.it