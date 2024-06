Matteo e Sara più forti degli infortuni: doppietta Novasconi ai nazionali di Jesolo

È stata una serata di festeggiamenti sui tatami della Judo Novasconi al Palamariotti, dove gioia e soddisfazione scaturivano dalla storica doppietta di medaglie centrata ai Campionati italiani Esordienti A1 di Jesolo. La squadra spezzina, diretta dall’ex azzurro Franco Novasconi coadiuvato dai maestri Andrea Storti e Leonardo Cozzani, ha potuto schierare due atleti in altrettante categorie di peso grazie al pass tricolore ottenuto direttamente dalla ranking list nazionale e senza passare dalle selezioni dell’A2.

Matteo Marchesi era ai vertici dei 42kg e Sara Palermo tra le primissime delle 48kg. La preparazione per appuntamenti così importanti non può tralasciare nulla, ci si avvale infatti di varie figure professionali che curano l’atleta in tutti i suoi aspetti. Sara e Matteo dovevano perdere alcuni chili per rientrare nella categoria e la loro alimentazione è stata calibrata da professionisti del settore.

