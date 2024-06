Meteo, sulla Liguria temporali (anche forti) e possibili grandinate

Liguria. Il rapido transito di un disturbo in quota sull’Europa meridionale nella giornata di giovedì porterà condizioni di instabilità su tutta la regione, con sviluppo di temporali anche di forte intensità accompagnati anche da fenomeni grandigeni.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 13 giugno avremo nella notte prime avvisaglie del disturbo in transito, con isolati rovesci sparsi, seguiti nelle primissime ore del mattino dalla formazione di temporali anche di forte intensità in prevalenza dal savonese orientale verso levante. Sviluppo di fenomeni convettivi anche sul ponente della regione, seppur di minore intensità; possibile sviluppo di fenomeni associati all’attività temporalesca quali grandine e vento forte. Dalla tarda mattinata/ore centrali attenuazione dei fenomeni e schiarite diffuse su tutta la regione, ma permarrà ancora nel pomeriggio diffusa instabilità, che favorirà quindi lo sviluppo di isolati temporali specialmente su Alpi Liguri, Tigullio e relativo entroterra.

Venti da nord-nord est in mattinata su tutta la regione, in rotazione nelle ore centrali dai quadranti meridionali. Mare inizialmente mosso a ponente, molto mosso a levante; in lenta scaduta nel corso della giornata fino a mosso su tutta la regione. Temperature minime in calo, massime stazionarie o in lieve calo: sulla costa minime tra 16 e 19 gradi, massime tra 19 e 22 gradi; all’interno minime tra 8 e 15 gradi, massime tra 16 e 23 gradi.

» leggi tutto su www.ivg.it