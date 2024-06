Motori/ Cronoscalate, Gianluca Ticci di Sport Favale 07 ricomincia dalla “Trento Bondone”

Dall’ufficio stampa

Reduce da un ottimo 2023, in cui ha conquistato i titoli di Campione Italiano Velocità Montagna Classe E2SH 2000 e Campione Trofeo Italiano Velocità Montagna Gruppo E2SH, Gianluca Ticci è pronto a tuffarsi nella nuova stagione agonistica in seno alle cronoscalate. Il portacolori della Scuderia Sport Favale 07 nel fine settimana sarà tra i partecipanti alla 73^ edizione della “Trento – Bondone”, terzo round del Campionato Italiano Supersalita, come sempre al volante della sua Fiat X1/9 2000 16v preparata a Parma da Andrea Vescovi.

