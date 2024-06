Nuovo affondo del Pd: “Bando per Marinella di nuovo deserto, quarto tentativo andato a vuoto in due anni”

“Su Marinella ka maggioranza se la prende con i fantasmi del passato ma non vede l’elefante nel corridoio”. Il segretario del Partito Democratico sarzanese Marco Baruzzo torna sul caso del litorale e rincara la dose: “Anche il secondo bando per l’affidamento del retrospiaggia è andato deserto. In due anni si tratta del quarto tentativo andato a vuoto, un fiasco totale. La soluzione era tardiva e improvvisata, impossibile organizzare i servizi a stagione praticamente avviata e partendo da zero. Che si andasse verso questo fallimento era purtroppo una prospettiva chiara già a partire dalle nostre denunce della scorsa estate: non siamo stati nemmeno ascoltati, ma solo scherniti e dileggiati”. Baruzzo prosegue: “Mentre la giunta Ponzanelli infila un sopralluogo dopo l’altro per venderci ‘la Marinella che non c’è’, la spiaggia libera giace nell’abbandono, accedere al litorale è diventato sempre più difficile perché il problema dei parcheggi non viene affrontato con serietà: ci vogliono soluzioni vere, non rimedi dell’ultimo minuto e altre ricette dettate dall’improvvisazione. Ad Ameglia l’amministrazione comunale, tra molte difficoltà, persegue coerentemente l’interesse pubblico e si impegna a garantire il diritto alla sosta libera e gratuita. A Sarzana una domenica in spiaggia libera rischia di diventare un miraggio per molte famiglie normali che non possono permettersi il salasso di un parcheggio a pagamento giornaliero. Ecco la Marinella di Toti e Ponzanelli: meno servizi e a prezzi più cari, all’insegna della anarchia e della speculazione. Ci dicono che la responsabilità dei ritardi e dello stallo è del proprietario del retrospiaggia: bene, aspettiamo ancora che il Sindaco spenda una parola per difendere l’interesse pubblico e prenda posizione contro i piccoli e grandi ricatti che arrivano dal privato. Invece assistiamo a un caos quotidiano, con il cantiere praticamente fermo della colonia (non doveva partire quest’anno?), il borgo abbandonato senza iniziative e senza decoro, strade di uso pubblico che vengono ristrette unilateralmente ‘con il favore delle tenebre’, come nel caso della via Turbina. Il tema è politico: dobbiamo tutelare il diritto dei cittadini a fruire del litorale in serenità e a condizioni accessibili. Torneremo a Marinella con un’assemblea pubblica nelle prossime settimane, per dialogare con i residenti, i turisti e gli operatori economici e commerciali. Ci auguriamo che anche l’amministrazione non voglia sottrarsi al confronto con i cittadini. Se Marinella è di tutti, alle parole seguano i fatti.”

