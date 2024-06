Anche il Partito democratico aderisce alla manifestazione “Siamo stufi di essere pazienti”, in programma domani. “Alisa in Liguria ha depotenziato il Sistema sanitario regionale rendendo inservibile un servizio gratuito per far comprare qualcos’altro, trasformando il diritto salute in un prodotto da acquistare – accusano dal Coordinamento provinciale Pd nella nota di adesione al corteo -. La privatizzazione della sanità privatizza i diritti: non è un concetto astratto… è un processo in atto. La carenza di personale, per le numerose fughe verso altre Asl. La fatiscenza strutturale e la carenza posti letto. L’appalto del nuovo ospedale del Felettino ancora sotto verifica. Tutto si traduce in bassa attrattività per i concorsi e quindi in liste d’attesa”.

Continuano i Dem: “Immettere denaro pubblico nelle strutture private, anche se convenzionate, non porta denaro nel sistema e cioè all’interno del Sistema sanitario nazionale. Perché le strutture private convenzionate obbediscono, legittimamente, a logiche d’impresa, fornendo servizi solo se fanno reddito. La sanità privata convenzionata o assicurativa o semplicemente privata, può essere una libera e consapevole alternativa al Ssn, ma non può in nessun modo vicariarlo, ossia diventare l’unica l’unica risposta possibile alla malattia. Perché non tutti possono permettersi di pagare. Perché in nessun modo la sanità privata potrà fare quello che fa il Ssn. Il regionalismo differenziato porterà come risultato finale la deriva del Ssn in 21 Ssr”.

L’articolo Pd verso il corteo per il diritto alla salute: “Privato non può diventare unica risposta possibile” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com