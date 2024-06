Recco: elezioni alla Pro Loco, gli eletti decideranno il presidente

Ieri si sono svolte le elezioni per il rinnovo del direttivo della Pro Loco di Recco che era scaduto da tempo. La prossima settimana la prima riunione per eleggere il presidente, il vice e attribuire le altre cariche. Secondo i rumor, Stefania Zerega, bancaria e nipote del mitico Emilio Razeto, dovrebbe assumere la presidenza. Vice potrebbe essere Fulvio Brunelli, volontario storico della Pro Loco. Tra gli eletti Mariolina Parodi, dipendente della Pro Loco, ma prossima alla pensione; l’ex presidente uscente Marco Funagalli; Francesca Guercini; Angela Diena; Sergio D’angeli; Guido Salamini; Amedeo De Pirro.

La Pro Loco a Recco offre una serie di servizi ai cittadini; effettua la vendita di biglietti per spettacoli in vari teatri della Città metropolitana e in accordo con altre associazioni organizza diverse manifestazioni, mercatini e mostre.

