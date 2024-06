Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

Via libera della Regione Liguria allo stanziamento di 7 milioni di euro per il 2024 per i bonus badanti (quinta edizione) e babysitter (quarta edizione). La Giunta regionale, su proposta degli assessori alle Politiche Sociali Giacomo Giampedrone, alla Formazione Marco Scajola e alla Tutela dell’Infanzia Simona Ferro, ha varato la misura, finanziata con le risorse del PR Fse+ 2021-2027.

