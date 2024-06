Relazioni internazionali, il Comune di Genova e quello di Tangeri siglano un patto di collaborazione e amicizia

Genova. Sottoscritto questa mattina il Patto di amicizia e collaborazione tra il Comune di Genova e il Comune di Tangeri, la città portuale del Marocco sullo stretto di Gibilterra, dal vicesindaco Pietro Piciocchi, in rappresentanza del sindaco Marco Bucci, e dal presidente del Comune marocchino Mounir Lymouri. La cerimonia della firma, nella sede del Municipio di Tangeri, si è svolta alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia presso il Regno del Marocco Armando Barucco.

«Oggi abbiamo suggellato un importante gemellaggio tra la città di Genova e la Municipalità di Tangeri indirizzato al rafforzamento di uno storico legame tra la nostra città e il Marocco, che affonda le proprie radici in secolari rapporti commerciali fin dal XIII e XIV secolo quando, ai tempi delle Repubbliche Marinare le flotte mercantili della nostra città facevano scalo nei porti marocchini per comprare orzo e grano. Oggi le nostre due città rappresentano rispettivamente la porta d’ingresso dell’Europa e dell’Africa sul Mar Mediterraneo, due funzioni strategiche non solo in chiave portuale ma anche di crocevia culturale – dichiara il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi – Allargare le relazioni internazionali della città, rafforzare i rapporti con municipalità che hanno importanti punti di contatto è fondamentale nell’ottica anche delle future generazioni, puntando su settori chiave come la blue economy e le professioni a essa collegate, la formazione dei giovani, la cultura e quindi il turismo».

