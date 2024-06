“Storie che non finiremo mai di raccontare”, tutto pronto per il 16° Festival Teatrale dell’Acquedotto

Genova. Tutto pronto per la 16esima edizione del Festival Teatrale dell’Acquedotto, promosso e organizzato dal Teatro dell’Ortica, la kermesse che anche quest’anno animerà l’estate della Val Bisagno con spettacoli, incontri e le tradizionali stondaiate che uniranno ancora una volta storie, arte e cultura popolare dei quartieri della vallata. Un calendario denso, con venti appuntamenti pensati per tutti e che riporteranno ancora una volta sul territorio il teatro e la cultura. “Anche quest’anno il Festival Teatrale dell’Acquedotto proporrà un calendario di appuntamenti molto vario – spiega il presidente del Teatro dell’Ortica Mirco Bonomi e co-direttore artistico del festival – che si svilupperà sul territorio dell’antico condotto ma non solo. Il fil rouge di questa edizione sono le storie, storie di personaggi non sempre conosciuti al grande pubblico ma che con la loro esistenza hanno portato delle testimonianze uniche, non banali, e che appunto crediamo debbano essere raccontate. E che non finiremo mai di raccontare”.

