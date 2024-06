A Savona c’è il Mercato europeo e Loano torna nel Rinascimento, ma non mancano concerti, cultura e arte: cosa fare nel weekend

Savonese. San Giorgio Sport Show ad Albenga, Mercato Europeo a Savona, “Il ritorno dei Doria” a Loano, Nicole Magolie in concerto a Varazze e ancora escursioni guidate alle Manie, ma anche mostre e concerti. Il weekend che sta per iniziare offrirà come di consueto tantissime proposte adatte a tutte le età e a tutti i gusti. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti da non perdere sabato e domenica.

TORNA IL SAN GIORGIO SPORT SHOW AD ALBENGA

