Calcio, Albenga. Patto tra sindaco e Fedelissimi, Tomatis: “L’amministrazione pretenderà di essere informata dalla nuova gestione”

Albenga. Il 28 maggio scorso erano state annunciate le prime cariche ufficiali da parte della nuova proprietà dell’Albenga Calcio, subentrata alla gestione del presidente Santi Cosenza e dei suoi soci (durante l’anno, si era fatto da parte anche il patron Guido Bottega).

A cadenza quasi giornaliera, il sodalizio ha iniziato a rendere noti i nomi su cui si baserà il progetto tecnico bianconero: Virdis direttore sportivo, Mariotti allenatore della Prima Squadra e Marzano come suo vice e responsabile tecnico della Juniores Nazionale. Da quel momento, ovvero il 3 giugno, considerando anche l’intervista rilasciata da Francesco Virdis, non risultano ancora esserci particolari novità dalle parti dell’Annibale Riva. Sarebbero in corso una serie di assemblee interne per poter avviare la programmazione della stagione sportiva ma, ad oggi, è tutto fermo.

