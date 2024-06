Dal 21 giugno ritorna Liguria delle Arti, il progetto itinerante che celebra tesori ed eccellenze del territorio

Liguria. Da venerdì 21 giugno ritorna Liguria delle Arti, il progetto itinerante che, mescolando diverse discipline artistiche, celebra tesori ed eccellenze del nostro territorio. Nato nel 2018 dalla creatività del Teatro Ipotesi e sostenuto, fin dalla prima edizione, da Regione Liguria, Liguria delle Arti ha ottenuto un crescente successo come attestato dalla grande partecipazione di pubblico delle edizioni precedenti e, per il secondo anno, dal patrocinio di Rai Liguria che esprime il proprio apprezzamento a un format sostenibile e dinamico, le cui finalità aderiscono ai principi ispiratori del servizio pubblico. Risultati straordinari frutto della affiatata collaborazione con eccellenze come GOG – Giovine Orchestra Genovese, Conservatorio Paganini di Genova, Conservatorio Puccini della Spezia, del sostegno di Coop Liguria e della collaborazione dei 12 Comuni coinvolti. Quest’anno il team dei sostenitori si allarga con due importanti new entry: la Camera di Commercio di Genova e l’Unione Industriali della Provincia di Savona.

“Anche in questa VII edizione – racconta il direttore artistico Pino Petruzzelli – scopriremo grandi capolavori che valgono il viaggio, due fra tutti: la rarissima scultura di Luca Cambiaso a Varese Ligure e il dipinto del grande maestro del Barocco Gregorio De Ferrari a Dolcedo e poi splendidi borghi legati a scrittori come Camillo Sbarbaro che unisce Santa Margherita Ligure e Spotorno. Celebreremo anniversari di grandi poeti come Giovanni Giudici a Portovenere e Beatrice Solinas Donghi a Serra Riccò, saliremo sulla Torre simbolo di Savona, scopriremo splendide chiese, oratori e santuari a Finale Ligure, Camogli, Imperia e Montebruno, e per il gran finale, andremo a Ceriale, nell’unica biblioteca interamente dedicata alla nostra Liguria. Come sempre si tratta di dodici incontri all’insegna del dialogo e della bellezza, dodici prime assolute, tutte site specific e a ingresso libero”.

