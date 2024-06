Erzelli, siglato il contratto per la realizzazione della nuova scuola politecnica

Genova. Sono stati siglati questa mattina in Regione i contratti per la realizzazione della nuova sede della scuola Politecnica, Polo di Ingegneria ad Erzelli per conto dell’Università di Genova, relativo al lotto B, i laboratori e alla direzione lavori. Alla firma erano presenti il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana, l’architetto Mauro Maspero dell’Università di Genova, Giorgio Cucchi, Amministratore Delegato di Impresa Percassi (tra i principali general contractor nell’edilizia privata e parte del Gruppo COSTIM), l’ingegner Antonio Turco in qualità di mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti.

I due contratti si riferiscono ai lavori per i laboratori, Lotto B per un valore complessivo di 76 milioni di euro aggiudicati al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Impresa Percassi SpA (mandataria), NBI SpA (mandante) e alle opere relative al collaudo statico, tecnico amministrativo e revisione contabile per un importo di euro di 714.377. Questi ultimi sono stati aggiudicati al raggruppamento temporaneo di imprese dell’ingegner Turco, mandataria con studio tecnico Carbonara Ingegneri Associati, Studio Tecnico Chirilli Ingegneri Associati – mandanti. I lavori partiranno entro la fine di luglio.

