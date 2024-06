Funghi: cercatori scatenati dopo la pioggia; i primi ghiotti risultati

Dopo la pioggia il sole (quando spunta) che scalda. E così i cercatori di funghi più appassionati si scatenano. Le valli Trebbia, Aveto e Vara sono le più frequentate. “I risultati non sono certo esaltanti – spiega un fungaiolo incallito, ma qualche porcino si trova”. Partenze all’alba, scarpinate per raggiungere le “poste” note; molte delusioni e qualche sorriso. Un sughetto fatto con i funghi nostrani è eccellente. Troppo presto per gustarli fritti al ristorante o per raccoglierne tanti da far seccare. “Bisognerebbe tutelare e creare una Igp per i funghi delle nostre valli – dice uno dei cercatori mostrando i cinque porcini trovati in altrettante ore di ricerca – non hanno nulla a che fare con quelli importati”.

