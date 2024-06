Marina Militare Nastro Rosa Tour, il 16 giugno da Genova parte la quarta edizione

Genova. Il “Marina Militare Nastro Rosa Tour” torna a Genova. Si svolgerà il 16 giugno, infatti, la cerimonia di apertura della regata che toccherà 10 tappe sparse per le coste italiane.

L’evento fa parte del palinsesto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport.

Il “Marina Militare Nastro Rosa Tour” – organizzato da Difesa Servizi S.p.A. in collaborazione con la Marina Militare e con SSi Sports & Events, con il supporto di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo e della Federazione Italiana Vela – è una manifestazione sportiva nata per diffondere i valori della Marina Militare e promuovere il brand della Marina attraverso la vela, diventata, nel corso delle edizioni, un efficace strumento per promuovere il turismo e le bellezze del paese.

