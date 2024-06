Pallavolo nel ricordo del generale Guani, torna “Volley nel Golfo”

La Asd Pallavolo Don Bosco come nei precedenti anni conclude la sua attività sportiva e sociale con l’organizzazione del torneo giovanile a carattere nazionale “Volley sul golfo”, organizzato in ricordo di Lorenzo Guani, generale prematuramente scomparso. L’edizione 2024 è dedicata al settore femminile categoria under 12 e si terrà nell’intera giornata di sabato 15 giugno alla palestra del complesso del 2 giugno; domenica 16 giugno nel pomeriggio le premiazioni. Partecipano le società Calenzano Volley Firenze, Mise Volley Massa, Scuola di Pallavolo La Spezia e la società organizzatrice Pallavolo Don Bosco. Patrocinio del Comune della Spezia e del Comitato Territoriale della Federazione Pallavolo del Levante.

Oltre alle società partecipanti saranno premiate la migliore giocatrice, la migliore palleggiatrice e la migliore attaccante del torneo. Sarà inoltre premiata da parte del sodalizio spezzino Ornella Marchese, plurinazionale e grande interprete della pallavolo internazionale. Le società ospitate saranno alloggiate nella struttura della caserma dell’Aeronautica Militare di Cadimare. L’evento si avvale della collaborazione di Prospezia Ciassa Brin, Associazione Tandem e Obiettivo Spezia. Domenica mattina le società di Calenzano e Massa saranno accompagnate a Porto Venere per una gita con immancabile bagno.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com