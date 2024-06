Dall’ufficio stampa di Autostrade

Alle 18.30 circa, sulla A12 Genova-Sestri Levante nel tratto compreso tra Genova Nervi e Rapallo in direzione Sestri Levante, si registrano 9 km di coda per traffico congestionato in uscita a Rapallo, a causa della viabilità esterna che non riceve.

