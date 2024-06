Spiagge Lerici: “Valori canali monitorati settimanalmente. Situazione stabile, no criticità”

Posticipata dal 30 giugno al 30 settembre prossimo la chiusura della Commissione consiliare controllo e garanzia sul rotavirus del Comune di Lerici, istituita nell’autunno 2023 per seguire l’evoluzione del ‘caso’ rotavirus in parallelo con il tavolo tecnico dedicato, partecipato da Acam-Iren, Alisa, Arpal, Asl, Comune, Istituto superiore di Sanità, Provincia, Regione. Ricordando che le spiagge di San Terenzo e Venere azzurre, chiuse a settembre in relazione alla presenza del virus, riscontrata nei canali (acque e sabbie) che sfociano nei due arenili, sono da tempo state riaperte, nonché sottoposte a un monitoraggio potenziato.

“Visto che non si sono ancora conclusi i lavori del tavolo tecnico, abbiamo pensato di posticipare il termine ultimo dei lavori della commissione alla fine di settembre, in modo da concludere non prima che si sia espresso il tavolo tecnico”, ha spiegato oggi in consiglio comunale, nel corso delle comunicazioni, Giovanni Agnellini, presidente della Controllo e garanzia sul rotavirus. “Durante questi mesi come commissione abbiamo verificato e controllato il lavoro del tavolo tecnico – ha proseguito il consigliere comunale, capogruppo di Lerici sogna -, incontrandoci anche con il sindaco e avendo inoltre delle riunioni con il tecnico incaricato dal Comune, dr. Marescotti, che ci ha di volta in volta aggiornati su problemi di sversamenti a mare risolti da Acam, anche su spinta dell’amministrazione comunale. Sia il sindaco che il dr. Marescotti ci hanno rassicurati sul fatto che durante questa stagione le problematiche inerenti gli sversamenti non si dovrebbero più verificare”. Agnellini ha infine chiesto a Palazzo civico “se sia possibile intervenire per una delimitazione più decorosa dei canali alla Venere e a San Terenzo, sarebbe auspicabile”.

