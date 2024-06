Spigas Clienti ancora main sponsor dello Spezia: l’accordo siglato ad Ameglia

Spigas Clienti sarà ancora main sponsor ed Energy partner dello Spezia anche per la stagione 2024-2025. Dopo l’annuncio del presidente Philip Platek degli scorsi giorni, i dirigenti delle due società si sono incontrati ad Ameglio presso la location Terre di Luni, dove sono state condivise le idee e i prossimi passi da compiere l’una affianco all’altra, con al centro lo sviluppo improntato verso i giovani, con grande coinvolgimento sociale e all’insegna della sostenibilità.

Spigas Clienti sostiene il territorio in cui opera e il proprio bacino di utenza, mettendo in campo iniziative sostenibili e proiettate al futuro, come dimostra anche la vendita di prodotti ad alta efficienza energetica. L’azienda collabora da anni con Spezia Calcio e di recente si è schierata al fianco della Fondazione AUT AUT, con il coinvolgimento dei ragazzi di ANGSA La Spezia (Associazione Nazionali Genitori persone con Autismo) e Luna Blu in iniziative allo stadio Alberto Picco.

