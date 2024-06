Tamponamento a catena a Ponte di Arcola: sei persone portate in ospedale, coinvolto anche un bambino

Sei persone coinvolte, portate in ospedale, quattro ambulanze, Vigili del fuoco e Carabinieri sul posto. E’ il bilancio del tamponamento a catena avvenuto ieri sera poco prima delle 22 sull’Aurelia, a Ponte di Arcola. La dinamica è in fase di accertamento e stando a quanto riferito, le auto coinvolte sono quattro. Al momento dell’incidente tre stavano percorrendo il ponte ma a metà del percorso ne è arrivata una quarta e per motivi ancora da chiarire si è verificato l’incidente. Le persone rimaste ferite sono tutti adulti, uno soltanto è minore e si trovava in auto con la madre. Sul posto sono arrivate le pubbliche assistenze di Arcola, Romito, Sarzana e Vezzano Ligure era presente anche Delta 2 del 118 che ha proceduto a fare un primo triage sul posto per indirizzare i feriti nei nosocomi della Spezia e Sarzana. Le condizioni dei feriti non risultano critiche. Sul posto i Carabinieri hanno eseguito i rilievi del caso. La viabilità ne ha risentito per tutta la durata degli interventi di soccorso.

