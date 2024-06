Tartarughe marine sulla spiaggia: progetto alla ricerca di nidi e tracce lungo le coste del ponente ligure

Liguria. L’Associazione Delfini Del Ponente APS annuncia l’avvio del secondo anno di progetto “Tartarughe marine…sulla spiaggia!”, un’iniziativa finalizzata alla sensibilizzazione e alla protezione delle tartarughe marine lungo le coste della Provincia di Imperia e di Savona. Dopo il successo dell’anno scorso, il progetto, coordinato in collaborazione con il GLIT (Gruppo Ligure Tartarughe Marine) inizia in anticipo visto le recenti nidificazioni in altre regioni italiane.

Dall’estate 2021 la Liguria è stata infatti interessata da due eventi di nidificazione da parte di esemplari di tartaruga marina comune Caretta caretta, ritenuti i primi per la Regione. “In quell’anno abbiamo avuto la prima schiusa a Finale – afferma Laura Castellano, curatrice del dipartimento Mediterraneo e rettili dell’Acquario di Genova – Questo fenomeno sembra essere in espansione e ci aspettiamo che interesserà sempre di più le coste liguri, analogamente a quanto già osservato negli ultimi dieci anni lungo le coste della Toscana”.

