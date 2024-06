Toirano, Bertolotto: “Pronti a ricostruire il ‘tessuto connettivo’ della comunità. Sempre in municipio a disposizione dei cittadini”

Toirano. La sensazione, per sua stessa ammissione, è come quella “del primo giorno di scuola”. L’edificio è sempre quello, così come l’ufficio. “E perfino i mobili, che avevo fatto fare io nel 1997 da un mobilificio della zona e che, devo dire, hanno ancora un certo stile”, fa notare. E anche se sono passati vent’anni e lui è ormai in pensione da medico, Marco Bertolotto ha intrapreso il suo terzo mandato da sindaco di Toirano con lo stesso entusiasmo di quando è entrato per la prima volta nel municipio di via Braida, esattamente ventinove anni fa.

Lo spoglio dei voti per le amministrative ha visto la sua lista “Toirano torna al futuro” ottenere il 51,07 per cento dei voti per 863 preferenze contro il 25,92 dei voti per 438 preferenze della lista “Semplicemente Toirano” del sindaco uscente Giuseppe De Fezza ed il 23,02 per cento dei voti per 389 preferenze di “Impegno per Toirano” di Roberto Bianco.

