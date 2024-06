“Tu… io… noi”, serata di preghiera a Savona con le Suore della Neve

Savona. Questa sera (venerdì 14 giugno 2024) alle ore 21 nella cappella della loro Casa Madre, in via santa Maria Maggiore, nel centro storico, le Figlie di Nostra Signora della Neve invitano alla serata di preghiera “Tu… io… noi”. “Pregare significa dare del Tu a Dio – spiegano – Nell’anno in preparazione al Giubileo dedicato alla preghiera regalatevi un momento per pregare insieme a noi!”.

Il Giubileo del 2025 sarà il venticinquesimo giubileo universale ordinario della storia della Chiesa cattolica. Il motto, scelto personalmente da papa Francesco, è “Pellegrini di speranza”. L’inno è stato composto dal mantovano Francesco Meneghello, il testo del brano dal teologo, musicologo e compositore Pierangelo Sequeri.

