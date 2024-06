Varazze ha ricordato il bombardamento aereo del 13 giugno 1944

Varazze. Giovedì 13 giugno 2024, con una semplice ma significativa cerimonia, Varazze ha ricordato l’ottantesimo anniversario del bombardamento aereo, che il 13 giugno 1944 causò 51 vittime e numerosi feriti, oltre a ingenti danni a edifici pubblici e privati.

Alle ore 10:30, con partenza dal Palazzo Comunale, Autorità civili e Militari, Associazioni d’arma (Marinai, Alpini, Bersaglieri, Carabinieri, Capitaneria di porto, Croce Rossa e Protezione Civile), il consigliere regionale Alessandro Bozzano, nonché numerosi cittadini, si sono recati in corteo per deporre una corona d’alloro alla lapide posta sulla facciata del palazzo di via Malocello, che ricorda l’infausto evento, in un commovente sentimento di intima partecipazione.

» leggi tutto su www.ivg.it