Albissola Marina. Mercoledì 12 giugno ad Albissola Marina le condizioni meteo erano alquanto incerte ma ciò non ha impedito lo svolgersi dell’evento “In spiaggia senza filtri”.

Il litorale era quasi deserto ma, nonostante ciò, i volontari di Assonautica hanno avuto modo di farsi notare con le pettorine gialle, armati di retino o di pinza per raccogliere, andando a caccia di mozziconi e di altri rifiuti non solo sulla sabbia ma anche in passeggiata, nelle aiuole o ai bordi della carreggiata.

