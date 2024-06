Bogliasco si candida a “Comune europeo dello sport” per il 2027

Bogliasco. La cittadina di Bogliasco è ufficialmente candidata a “Comune europeo dello Sport” per l’anno 2027. Ad annunciare la candidatura oggi è stato il presidente e fondatore di Aces Europe (Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport) professor Gian Francesco Lupattelli, presente a Bogliasco presso il Club Nautico.

“Ora dovremo produrre una serie di documenti per la commissione che verrà a visitare il paese”, spiega il sindaco Luca Pastorino, “è una cosa importante, Bogliasco è un comune di 4500 abitanti dove nonostante le piccole dimensioni per tradizione si trova qualsiasi attività: pallanuoto, calcio, tennis vela e non solo”.

