Calciomercato dilettanti: a Millesimo e Cengio preparano i “botti”

Dopo aver annichilito il campionato di Prima Categoria, a Millesimo si proveranno a fare le cose in grande anche in Promozione. Tra conferme, partenze e nuovi arrivi dovrebbe cambiare la rosa a disposizione di mister Fabio Macchia. Il rilancio di Youri Vittori in avanti, ufficializzato ieri, potrebbe non essere l’unico.

Tra le idee per rinforzare il reparto avanzato, il club giallorosso guarda anche al Piemonte. Pare che il Millesimo abbia sondato l’attaccante Luca Lanfranco. Classe 2000, ha giocato nel Centallo e nel Fossano, prima di approdare nella Monregale (la squadra di Mondovì). Frenato da un infortuio al ginocchio nell’agosto scorso, nelle stagioni precedenti ha sempre segnato tantissime reti. Le idee nuove per il calcio ligure non finiscono qui.

» leggi tutto su www.ivg.it