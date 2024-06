Ciclovia Tirrenica, via ai lavori per la tratta Sarzana-Castelnuovo Magra

Sono pronti a partire nel ponente e nel levante ligure i nuovi cantieri per la realizzazione del ‘lotto prioritario’ della Ciclovia Tirrenica, finanziato per complessivi 34,5 milioni di euro attraverso il Pnrr, fondi statali, fondi regionali e fondi Fsc 21-27. Concluse entro la fine del 2023 le fasi di gara e aggiudicazione, la prossima settimana verranno infatti consegnate alle ditte aggiudicatarie le aree dei lavori: nello spezzino si procederà alla realizzazione del nuovo tratto di pista ciclopedonale tra il Comune di Sarzana e Fosdinovo e nel Comune di Castelnuovo Magra (stralcio 5, substralci 1 e 2). Partirà poi a luglio il cantiere anche per i tratti di Luni e Sarzana (stralcio 5, substralcio 3).

“Nel pieno rispetto delle tempistiche annunciate dalla Regione Liguria a fine 2023, la fase esecutiva del lotto prioritario della Ciclovia Tirrenica prosegue e lo fa in linea con gli obiettivi del Pnrr – commenta il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana -. Consapevoli che quella infrastrutturale è una sfida cruciale per il territorio, lavoriamo per dare alla Liguria la sua ‘via alternativa’ che promuove un turismo in grado di garantire tutela del paesaggio e dell’ambiente circostanti”.

