Contromano in Via Dalmazia: incidente prima dell’alba

Incidente poco prima dell’alba di questa mattina tra Via Dalmazia e Via Veneto alla Spezia. Erano da poco passate le 4 del quando due auto sono entrate in collisione e il bilancio è di due giovani donne portate in ospedale. La dinamica è in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine e stando a quanto appreso una delle due auto avrebbe imboccato contromano Via Dalmazia. In quel momento sarebbe sopraggiunta una seconda auto e si è verificato lo scontro. Gli airbag sono scoppiati e da una delle due vetture è partita la segnalazione, tramite Gps, al numero unico delle emergenze e di conseguenza sono partiti i soccorsi. Come detto, il bilancio è di due donne rimaste ferite, le loro condizioni non desterebbero preoccupazione, mentre le altre due persone rimaste coinvolte non avrebbero riportato particolari conseguenze. Sul posto sono arrivate la Pubblica assistenza della Spezia, la Croce rossa del Muggiano poi fatta rientrare, le forze dell’ordine. Le persone rimaste coinvolte nell’incidente, come da prassi, sono state sottoposte all’alcoltest.

