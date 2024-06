Corruzione, lunedì Alfonso Lavarello in procura. La gip respinge l’istanza di revoca di uno dei gemelli Testa

Genova. Dopo gli sviluppi delle ultime ore, con in primis il rigetto dell’istanza di revoca degli arresti domiciliari per Giovanni Toti, ricominceranno lunedì le audizioni dei testimoni nell’inchiesta per corruzione che ha scosso la Liguria.

Il primo a essere ascoltato dai pm Federico Manotti e Luca Monteverde, proprio lunedì, sarà l’avvocato Alfonso Lavarello, non indagato ma risultato – dalle carte dell’inchiesta – una figura di riferimento sia per le istituzioni sia per gli armatori Aponte e Spinelli. Il manager, in particolare, sarebbe colui che è riuscito a far stringere la mano ai due imprenditori sulla spartizione di alcune aree portuali.

