Cosenza ad Anpi Lerici: “Chiesto incontro attraverso Nebbia Colomba. E per tessera c’è un semplice modulo”

“Avevo richiesto l’incontro con Anpi attraverso il consigliere di opposizione Emanuele Nebbia Colomba, il quale il 3 aprile scorso mi ha telefonato dicendomi che la presidente Giuliana Seratini e il direttivo dell’Anpi non volevano incontrarmi perché il sindaco è di destra, cosa di cui Nebbia Colomba si è dispiaciuto. Per la tessera non avevo mandato mail o altro, ma è il consigliere che ha fatto da tramite”. Antonio Cosenza, in replica all’intervento di Anpi Lerici, torna sulla questione che ha sollevato ieri in consiglio comunale. “C’è anche un precedente di due anni fa, quando chiesi la tessera e la presidente mi aveva detto che non erano ancora pronti per il tesseramento – prosegue Cosenza -. E quando sono stati pronti non mi hanno mai chiamato. Poi sul discorso del fare richiesta, non è così: si compilava un modulo, sì, ma non si faceva richiesta. Nome, cognome e arrivava la tessera. Non una richiesta, ma un semplice modulo e la tessera veniva data automaticamente. Le bugie hanno le gambe corte”.

