Dalla cessione di Emil Holm i fondi per il mercato in entrata

E così Emil Holm è di nuovo un tesserato dello Spezia dopo che l’Atalanta ha rinunciato ad esercitare il diritto di opzione che le avrebbe garantito il cartellino dello svedese. Tra tutte le operazioni in uscita previste o prevedibili che lo Spezia affronterà la prossima estate, quella del laterale destro non era alle viste fino a tre mesi fa, quando Holm si fece trovare pronto nella fondamentale vittoria per 2-1 degli ottavi di Europa League contro lo Sporting Lisbona, iniziata con il vantaggio degli ospiti. Un gol che poteva cambiare la storia di un stagione indimenticabile per i bergamaschi.

Una cessione in più alle viste per Eduardo Macia, che ha già ricevuto qualche telefonata per lo scandinavo. Nell’ottica di un mercato in cui non si prevedono stanziamenti che giustifichino voli pindarici, la cifra che la società dei Platek riuscirà a ricavare dalla vendita di Holm può diventare un fattore decisivo per poter offrire a D’Angelo una squadra che valga più di una salvezza tranquilla.

