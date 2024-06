Ecco la squadra del neosindaco Rattone: “Rinnovamento per Varese Ligure”

Il neo sindaco di Varese Ligure Mauro Rattone ha presentato questa mattina la nuova giunta comunale. Il primo cittadino manterrà le deleghe a Protezione Civile, bilancio, tributi, lavori pubblici e edilizia. Gianmarco Giosso sarà il nuovo vicesindaco, con le deleghe a frazioni, viabilità, arredo urbano e manutenzioni; Silvana Ghiggeri sarà assessore comunale a trasporti e pubblica istruzione. Capogruppo della Lista di maggioranza “Per Varese Ligure e Frazioni” Michela Marcone, a cui sono state affidate inoltre le deleghe a cultura, sport e tempo libero.

Previsti poi incarichi ai consiglieri comunali di maggioranza: a Elena Di Venanzo la delega del personale; a Giancarlo Morali il compito di gestire sanità e servizi sociali; Sabina Molinari avrà la delega all’agricoltura; Alessandro Badini assumerà la deleghe a turismo e commercio. Infine il dottor Alessandro Merciari ricoprirà il ruolo di consulente esterno per l’area finanziaria. “Abbiamo in brevissimo tempo creato la nuova giunta per metterci subito al lavoro e iniziare un nuovo percorso di rinnovamento per il Comune di Varese Ligure”, ha concluso il sindaco Rattone.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com