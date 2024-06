Euro2024, esordio dell’Italia di El Shaarawy e Cambiaso nel “derby savonese” contro l’Albania

Inizia oggi Euro 2024 per la Nazionale italiana, che dovrà difendere il titolo conquistato tre anni fa a Wembley in finale contro la Germania. Quest’anno ci sarà un po’ di Savona nella compagine di mister Luciano Spalletti. Torna dopo otto anni Stephan El Shaarawy ed è alla prima massima competizione continentale Andrea Cambiaso, ex di Albisola e Savona. Domani sarà una sfida speciale per la città della Torretta, visto che gli Azzurri se la vedranno con l’Albania.

La prima comunità straniera a Savona

» leggi tutto su www.ivg.it