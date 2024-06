Incidente stradale poco dopo le 19 in Viale San Bartolomeo, nel quartiere di Fossamastra. Nella zona che precede il fu ponte levatoio, un’auto e uno scooter sono venuti in contatto con dinamica ancora da definire. Sul mezzo a due ruote viaggiava una giovane ragazza che è finita sull’asfalto. Diversi passanti, tra cui il guidatore della vettura coinvolta, si sono subito fermati per prestare soccorso alla scooterista, che è stata successivamente trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea da un’ambulanza della Pubblica Assistenza in codice giallo.

L’articolo Incidente in Viale San Bartolomeo, giovane scooterista al pronto soccorso proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com