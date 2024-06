Pioggia di spumante e lanci di uova finita la Maturità. Il dirigente Fini scrive agli studenti: “Giusto festeggiare, prioritari decoro e rispetto”

Nelle notti che precederanno il 19 giugno sarà una continua sinfonia di canzoni dedicate ai riti di passaggio anche se, c’è da scommetterci, niente potrà mai offuscare “Notte prima degli esami” di Antonello Venditti. Ogni volta, il rito può cambiare da una generazione all’altra ma l’arrivo degli esami di Stato è per tutti un momento per il confronto e un’occasione per ricordare. Insomma, è il primo grande esame della vita e alla Spezia dovranno affrontarlo all’incirca 1.400 persone che ne avranno fino a luglio quando ad attenderli ci sarà il colloquio finale. Una volta superato questo scalino non resta che festeggiare e negli anni se ne sono viste un po’ di tutti i colori. Basti pensare all’anno scorso con le piogge di prosecco e le cascate di petali di fiori per il traguardo raggiunto.

Ognuno ha il diritto di festeggiare come vuole, chiaramente, ma non manca l’appello al decoro e al rispetto. Ed è dall’istituto Capellini- Sauro della Spezia e dal suo dirigente Antonio Fini che parte un appello, inviato ai maturandi, nel quale non si vuole negare il diritto alla festa ma, se possibile, farlo nei limiti del decoro.

Nel 2023 con l’emergenza sanitaria chiusa da un pezzo, in tanti si ricorderanno di quel lato di Piazza Verdi appiccicoso dovuto al prosecco, versato stile gradino più alto del podio nelle competizioni sportive e uno sterminio di fiori non lontano da Piazzale Kennedy come a suggellare il passaggio di divinità pagane. Situazioni che nel caso del Capellini Sauro fu affrontata dal personale scolastico che proprio non se la era sentita di lasciare i resti della festa su strada con i conseguenti miasmi. Nel caso di Piazza Verdi, più di un cittadino contestò l’appicicatticcio poi rimosso da una pulizia profonda.

