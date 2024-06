Quindicesima edizione per “I grandi temi” di Bernardini de Pace: “Social dannosi per i genitori che trattano i figli come follower”

Dall’8 al 14 luglio alla Villa Romana di Bocca di Magra torna la rassegna letteraria “I grandi temi” di Annamaria Bernardini de Pace che anche in questa quindicesima edizione ospiterà nel suo salotto estivo scrittori, giornalisti e personaggi dello spettacolo in quello che è ormai un appuntamento imprescindibile dell’estate amegliese. Il programma prenderà il via l’8 luglio con Giovanni Terzi e Simona Ventura e proseguirà il giorno successivo con Vittorio Feltri, mentre il 10 luglio ci saranno Giulia e Rosario Sorrentino. Venerdì 11 toccherà a Donato Carrisi mentre il weekend concluderà la rassegna con Gabriel Garko e Gino Saladini il sabato e Umberto Brindani la domenica.

Filo conduttore dei libri in rassegna sarà il dualismo “Benessere o malessere?” con diversi spunti che saranno offerti proprio dagli autori invitati dalla curatrice e ideatrice della rassegna: “Il benessere non va inteso come economico – spiega l’avvocato ormai amegliese d’adozione – ma come qualcosa che deve portare rispondere in armonia alle proprie esigenze ai propri obiettivi e alle proprie scoperte. Il malessere, al contrario, è il non capire quali sono i propri cambiamenti, le esigenze e le volontà che portano al panico. In tal senso – aggiunge l’avvocato – i sociali ci hanno rovinato, in particolare sono stati dannosi per quei genitori che oggi trattano i figli come i propri follower e pretendono di avere un “like” ogni momento. Abbiamo invece la responsabilità di formarli ed educarli crescendo cittadini e persone equilibrate, consapevoli e coscienti. Vorrei tanto fosse istituita la “patente genitoriale” per dare al mondo un figlio ci vuole una certa consapevolezza e lo dico facendo “il medico legale degli amori morti”, so perché succede i figli dopo le separazioni possono prendere storie sbagliate. Durante e dopo la pandemia nelle famiglie è successo di tutto, il problema dei femminicidi è sempre più grave, è pieno di uomini violenti, non per mentalità patriarcale ma perché non sono educati e la loro violenza emerge. Vi assicuro che presto verrà fuori anche quello delle donne violente che gli uomini si vergognano a denunciare”. Così invece sugli ospiti: “Giovanni Terzi arriverà all’indomani del matrimonio con Simona Ventura per presentare il suo libro “Madame Camorra” mentre Vittorio Feltri, politicamente sempre scorrettissimo, porterà “Fascisti della parola”. Rosario e Giulia Sorrentino ci parleranno di un tema attualissimo come le crisi di panico e l’amatissima Sveva Casati Modignani ci racconterà “La vita è bella. Nonostante”. Quindi avremo Donato Carrisi, che è stato conosciuto dal grande pubblico proprio grazie alla presenza qui nella prima edizione, e poi Gabriel Garko e Gino Saladini, prima dell’ultimo appuntamento con il giallo “Suicidio imperfetto” di un grande giornalista come Umberto Brindani”.

“Per Ameglia questa rassegna è davvero importante, soprattutto perché raccoglie attorno alla cultura un pubblico folto, interessato e appassionato – spiegano sindaco e vicesindaco di Ameglia Umberto Galazzo e Raffaella Fontana – sempre con la più ampia libertà di scelta per quanto riguarda gli ospiti. Questo succede perché ogni libro, ogni ospite prestigioso che viene qui, ci regala stimoli e riflessioni sul nostro tempo che ci attraversano e ci lasciano interrogativi. La validità di questo evento è confermata anche dalla sua longevità, ben 15 anni. Un ringraziamento sentito va a Annamaria Bernardini de Pace per l’impegno e il prestigio che apporta a questa iniziativa che, diventano, di conseguenza, prestigio e impegno per il nostro territorio e per il nostro Comune”. Tutti gli appuntamenti saranno come sempre ad ingresso libero e saranno accompagnati dalla musica di Manuel Piccioli. I libri saranno invece acquistabili alla Villa Romana grazie alla collaborazione con la libreria Mondadori di Sarzana.

