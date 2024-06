Rapallo: maresciallo arrestato, deteneva illegalmente armi

Sarebbe un militare dell’esercito il cinquantenne arrestato a Rapallo dai carabinieri di Santa Margherita Genova e associato al carcere di Chiavari. Il militare sarebbe stato in possesso, nella casa di Rapallo, di munizioni e armi illegalmente detenute. A denunciare l’uomo l’ex moglie: sarebbe stata minacciata dal maresciallo con una pistola nel corso di una lite perché l’uomo, dopo la separazione, non rispettava gli obblighi familiari. Durante la perquisizione in casa dell’uomo, i carabinieri avrebbero scoperto diverse armi da guerra, munizioni, proiettili e granate. La maggior parte erano denunciate; altre no e sono state sequestrate e ai polsi dell’uomo sono scattate le manette.

