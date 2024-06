Recco raccontata dalla Rai con “Bellissima Italia Generazioni Green”

Da Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Questo pomeriggio, Rai 2 ha trasmesso la puntata conclusiva di “Bellissima Italia Generazioni Green”, dedicata anche a Recco, insieme a Camogli. La trasmissione ha esplorato le numerose attrazioni della città, dal suo splendido mare alla sua ricca storia, passando per la tradizionale festa dell’8 settembre e la rinomata focaccia al formaggio.

La puntata è iniziata con Sandra Pozzo e Guido Ditel che, partendo dalla pittoresca spiaggia della Ciappea, hanno ripercorso la distruzione della città avvenuta il 10 novembre 1944. Hanno poi esplorato le origini della festa dell’8 settembre, dedicata alla Madonna del Suffragio, e la spettacolare Sagra del Fuoco.

Uno spazio della trasmissione è stato dedicato alla Pro Recco, la squadra di pallanuoto, che si allenava nella piscina di Punta Sant’Anna sotto lo sguardo attento di Eraldo Pizzo.

Il viaggio attraverso Recco si è concluso con un omaggio alla prelibata focaccia di Recco col formaggio IGP, simbolo gastronomico della città. Lucio Bernini, rappresentante del Consorzio, ha fatto da guida in questa scoperta culinaria, sottolineando l’importanza di questo prodotto per l’identità e la tradizione di Recco.

“Bellissima Italia Generazione Green” racconta il Bel Paese attraverso storie, tradizioni, eccellenze. E’ possibile rivedere la puntata dedicata a Recco anche su Raiplay.it

