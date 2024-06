San Colombano: l’amaro Camatti compie un secolo, via ai festeggiamenti

Amaro Camatti dà il via ai festeggiamenti ufficiali per il Centenario con un ricevimento presso lo stabilimento della Distilleria Cinque Terre a San Colombano Certenoli, in cui è stato appena inaugurato un nuovo impianto produttivo.

Alla presenza delle istituzioni, ma anche dei tanti partner locali che hanno fatto la storia dell’amaro più amato dai liguri, verranno presentate in anteprima tutte le novità dedicate al primo secolo di storia di Amaro Camatti.

Per celebrare lo storico evento sarà messa in commercio un’edizione limitata dell’iconica bottiglia di Amaro Camatti, impreziosita dall’illustrazione appositamente creata da Francesco Poroli, che sarà possibile preordinare sul sito ufficiale www.amarocamatti.it/bottiglia-centeneraio-edizione-limitata/.

Questa limited edition, presentata in anteprima durante il ricevimento, accompagnerà le attività previste per festeggiare questo storico anniversario: nei mesi di giugno, luglio e agosto è prevista la rassegna 100 di queste… Notti da Camatti con quattro eventi sul territorio regionale (Cogoleto, Levanto, Andora e Sestri Levante) che si concluderà con una speciale serata a Genova nel mese di settembre.

“Siamo felici di celebrare il Centenario di Amaro Camatti insieme a genovesi e ai liguri tutti: l’affetto che hanno sempre dimostrato nei confronti del nostro prodotto ci ha permesso di crescere e di puntare anche oltre i confini regionali e nazionali, sempre restando fedeli alle nostre radici” affermano Stefano Bergamino e Marco De Marchi, proprietari della Distilleria Cinque Terre.

Invia le proprie congratulazioni anche il Vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio: “Sono particolarmente felice di festeggiare con voi il centenario dell’Amaro Camatti. Lo sono prima di tutto perché è buono, ma questo non c’è bisogno che lo dica io, lo dimostrano già i prestigiosi premi internazionali che ha ottenuto in questi anni. Ma mi fa piacere essere qui con voi anche perché siete la dimostrazione di come sia possibile valorizzare un marchio storico, una ricetta tradizionale e gli ingredienti del territorio grazie all’entusiasmo e alle capacità di una gestione giovane e coraggiosa. Da questo punto di vista, la vostra azienda è un esempio per tutto il Paese, perché tradizione e innovazione sono i punti di forza che possono dare sempre più valore al Made in Italy in tutto il mondo”.

Per brindare a questo speciale compleanno il team Ambassador di Amaro Camatti (composto da Alessia Marchisio, Davide Volterra, Gabriele Palumbo, Giorgio Pocorobba e Marco Misao Digregorio) ha creato un nuovo drink: Camatti 100, a base di Amaro Camatti e Sentiero Azzurro Gin. nuova produzione della Distilleria Cinque Terre.

*****

Nato a Genova, poi cresce a Recco

Amaro Camatti nasce nel 1924 a Genova da un’intuizione del farmacista Umberto Briganti, che dedica il suo amaro alla moglie Teresa Camatti. Avviata la produzione insieme al fratello Cesare, sposta lo stabilimento a levante, nell’entroterra di Recco e trasforma subito l’Amaro Camatti in un prodotto di grande successo.

La ricetta di questo amaro gradevole è composta da erbe, infusi e zucchero, ma la lista degli ingredienti rimane tuttora segreta, almeno in parte. Il riserbo sulla ricetta ha preservato e tutelato dalle imitazioni un sapore unico che ha fatto la storia dei liquori in Liguria.

Dopo la morte di Umberto Briganti, nel 1964, la gestione a conduzione familiare dell’azienda prosegue fino al 1989, quando il marchio viene acquisito dalla Distilleria delle Cinque Terre, fondata nel 1964 e di proprietà della famiglia Bergamino.

Oggi Amaro Camatti ha 100 anni di storia ed è prodotto da Stefano Bergamino e il suo socio Marco De Marchi, che hanno spostato la produzione nello stabilimento di San Colombano Certenoli. L’amaro viene prodotto ancora secondo la ricetta segreta ideata da Umberto Briganti ed è diventato un love brand commercializzato sia sul territorio nazionale sia all’estero, tanto che la produzione è decuplicata negli ultimi decenni.