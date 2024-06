Sanità in Liguria, Prenotosalute si rinnova: arriva la prenotazione “last minute”. Ecco di cosa si tratta

Genova. Si è riunita nei giorni scorsi la Cabina di Regia sulle liste d’attesa di Regione Liguria per continuare a definire le nuove azioni collegate al Decreto varato dal Governo. In Liguria molte delle misure indicate sono già in vigore. La Regione in questi mesi ha previsto, oltre alle manifestazioni di interesse per il privato accreditato (diagnostica, cardiochirurgia, ortopedia), anche l’incremento di budget alle aziende e il monitoraggio del rispetto dei tempi delle liste d’attesa.

“L’inserimento nelle agende delle prestazioni del privato accreditato – spiega l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – è già previsto in Liguria, così come ci siamo già attivati per definire le linee guida relative alle prestazioni aggiuntive necessarie per garantire il rispetto dei tempi d’attesa, quando prenotando attraverso il CUP, questo non risulti possibile. Oltre a questo, durante l’ultima cabina di regia si è parlato delle nuove prenotazioni Last Minute oltre che delle misure previste dal decreto per chi prenota un esame ma non si presenta ad un appuntamento. Durante la cabina di regia, che continua a riunirsi costantemente, monitoriamo l’andamento delle liste d’attesa in maniera dinamica e con la possibilità di introdurre eventuali correttivi anche se molti, grazie anche all’apporto di Liguria Digitale, sono già stati attuati”.

» leggi tutto su www.ivg.it