‘Santa’: il concerto della Filarmonica celebra la giornata Avis

Prima uscita “ufficiale” per la neoeletta maggioranza del Comune di Santa Margherita Ligure. L’occasione, è stata la serata offerta sul sagrato della Chiesa di San Siro dalla locale Sezione AVIS, per celebrare la Giornata del Donatore di Sangue, con un concerto della Filarmonica Cristoforo Colombo.

Quasi tutti i rappresentanti della lista Uniti per Santa, guidati dal nuovo Sindaco, Guglielmo Caversazio e Vicesindaco, Fabiola Brunetti, presenti in prima fila, per ascoltare le bellissime esecuzioni della Filarmonica.