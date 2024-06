Scuole in Val Bormida: al Calasanzio salvo il Classico, al Patetta numeri invariati

Val Bormida. E’ suonata l’ultima campanella dell’anno e mancano pochi giorni all’inizio dell’esame di maturità, ma dirigenti e segreterie pensano già alla ripartenza di settembre. Per quanto riguarda gli istituti superiori della Val Bormida una prima notizia positiva arriva dal Calasanzio di Carcare dove è salvo l’indirizzo Classico.

A febbraio, quando si sono chiuse le iscrizioni on line del Miur, sembrava che i numeri non fossero sufficienti per la composizione della futura classe prima, mentre ora, come sottolinea la dirigente Maria Morabito, l’allarme è rientrato grazie al superamento della soglia minima dei ragazzi che frequenteranno il corso più umanistico. Garantite quindi cinque classi di indirizzo, a cui si aggiungono quelle consolidate dello Scientifico e del Linguistico.

» leggi tutto su www.ivg.it