Toti ai domiciliari, Matteo Salvini: “Solidarietà a lui e al popolo ligure. È davvero giustizia?”. I fedelissimi: “Presidente, non ti arrendere”

Liguria. Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, commenta la notizia del rigetto all’istanza di revoca degli arresti domiciliari presentata dall’avvocato del presidente ligure, Stefano Savi: “Solidarietà a Giovanni Toti e al popolo ligure che più volte lo ha scelto, apprezzato ed eletto: nessun accanimento – politico o giudiziario – fermerà la determinazione della Lega e dell’intero centrodestra di lavorare al servizio dei cittadini liguri. Ci chiediamo: è davvero giustizia?“.

Quella di Salvini è una delle numerose voci critiche che si alzano oggi dal centrodestra dopo una decisione, quella della gip Paola Faggioni, che esclude il ritorno in libertà di Toti almeno per un mese, dati i tempi per il ricorso al tribunale del Riesame.

» leggi tutto su www.ivg.it