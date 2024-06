Affitti brevi, i piccoli proprietari: “Scelta obbligata, lo Stato deve incentivare le locazioni di lungo periodo”

Genova. “Non vogliamo fare gli imprenditori, cerchiamo solamente di difendere il valore del nostro patrimonio“. Questa la sintesi di A.S.P.P.I, l’Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari, rispetto alle analisi economico-immobiliari che puntualmente arrivano agli onori della cronaca con l’inizio della stagione estiva rispetto all’espansione del mercato degli affitti brevi soprattutto nelle località a spiccata vocazione turistica, come la città di Genova.

Le locazioni turistiche e gli affitti brevi hanno registrato una crescita esponenziale negli ultimi anni trasformando il settore dell’ospitalità globale e offrendo nuove opportunità tanto per i viaggiatori quanto per i proprietari immobiliari. Questo fenomeno ha portato con sé una serie di vantaggi e sfide, ridisegnando il modo in cui viaggiamo e viviamo le città. E’ chiaro però che il fenomeno, affinché abbia uno sviluppo armonioso e un impatto sociale sostenibile, “vada gestito e bilanciato, ma prima di tutto venga analizzato dal punto di vista di tutti gli attori coinvolti, partendo proprio da quello dei proprietari di immobili”.

