Albenga, l’Udc in polemica con la Lega: “Faccia mea culpa sulla sconfitta”

Albenga. Sulla pesante sconfitta del centro destra elle elezioni comunali di Albenga il segretario provinciale Roberto Pizzorno lancia un pesante messaggio alla Lega, dopo le parole, del segretario cittadino e candidata al comune di Albenga, Cristina Porro che ha dichiarato che la mancanza di preferenze per alcuni candidati, inclusi due di espressione dell’Usc Savonese, è stata significativa per la debacle elettorale.

“Il segretario cittadino della Lega di Albenga, Cristina Porro, ha avuto una mancanza di stile, non solo nei confronti di un partito, l’Udc, che è sempre stato corretto e leale in tutte le campagne elettorali in cui ha partecipato, ma soprattutto nei confronti dei propri candidati – afferma il segretario Pizzorno -. Se la Lega non ha conquistato un proprio seggio alle comunali, si faccia il mea culpa, e non vada a dare la colpa a chi, nonostante le molteplici difficoltà ha dato un forte aiuto a completare la lista”.

