Cairese in Serie D: le pagelle di un’impresa attesa 33 anni

Il 16 giugno 2024 rimarrà nella storia della Cairese. La squadra gialloblù vince i playoff nazionali di Eccellenza e vola in Serie D, una traguardo che mancava dalla stagione 1991/1992. Altri tempi, altro calcio. Era la Cairese del presidente Franco Pensiero, che conquistava l’Interregionale a circa dieci anni di distanza dall’inizio dell’epopea vincente, fino alla C2, del leggendario Cesare Brin.

L’avvento del presidente Fabio Boveri ha alzato l’asticella. Investimenti importantissimi hanno spinto il club a puntare fino dal secondo anno, quello appena concluso, alla Serie D. I giudizi sono sempre stati severi per una squadra costruita per e condannata a vincere. Non è stata una passeggiata di salute, anzi. I momenti di tensione ci sono stati così come quelli di sconforto, ma alla fine una volta all’angolo e costretta davvero solo a vincere la compagine gialloblù ha svoltato eliminando in ordine e con sole vittorie Pietra Ligure, Rivasamba, Mapello e Terni. La squadra che doveva solo vincere, alla fine, ha saputo solo vincere.

» leggi tutto su www.ivg.it